Нападающий «Спартака» Порядин: «Понимал, что перейду в другой клуб»
Нападающий «Спартака» Павел Порядин в интервью «СЭ» рассказал о вариантах перехода в другие клубы в межсезонье.
— Я был ограниченно свободным агентом, понимал, что скорее всего перейду в другой клуб. Сезон затянулся, я отдыхал и доверил этот вопрос своему агенту. «Нефтехимику» я благодарен за то время, которое там провел, но хотелось выходить из зоны комфорта и продолжать расти.
— Вы сказали, что скорее всего не остались бы в «Нефтехимике». Были уверены, что покинете клуб?
— Мы поговорили с руководством, я высказал свою позицию, и мы были честны друг перед другом. «Нефтехимик» очень много мне дал, и в то же время, думаю, они понимали, что мне нужен новый вызов, я благодарен им за это. Для них в то же время это определенная перестройка. Мы отлично поговорили, у нас теплые отношения. Когда приеду в Нижнекамск, уверен, будет теплая встреча и буду рад со всеми увидеться.
В сезоне-2022/23 Порядин набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (2+2) очка в 6 играх Кубка Гагарина.
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