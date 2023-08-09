Плющев — о получении иностранными хоккеистами российского паспорта: «Двойного гражданства быть не должно»

Бывший главный тренер национальной команды России Владимир Плющев рассказал, как относится к получению иностранными хоккеистами гражданства России.

«Видимо, хоккеистов устраивает наша страна, наши традиционные ценности, работа. Они же не бомжевать сюда приезжают. Должна быть веская причина: любовь к России, к людям, может, женился на российской девушке, а не просто — хочу играть в хоккей или футбол. Если у них есть причина и желание, я не против», — приводит Legalbet слова Плющева.

Однако он отметил, что у игроков не должно быть двойного гражданства.

«Мне не нравится, когда получают гражданство, поиграв в клубе или за сборную России, чтобы получить какие-то дивиденды. Потом берут, отказываются от него и уезжают обратно. Двойного гражданства быть не должно. Ты принял российское, значит, будь любезен быть гражданином нашей страны», — добавил специалист.

В июле спортивное российское гражданство получил 26-летний американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл. В минувшем сезоне игрок провел за бело-голубых 44 матча, в которых набрал 24 очка.