Плющев высказался о «двойном» удалении Мичкова

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал эпизод, случившийся во вчерашнем матче чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Сочи» с нападающим черноморского клуба Матвеем Мичковым.

«Мичков — талантливый парень. Еще молодой, но он ввязался во взрослую игру, и нужно играть по правилам, которые существуют. Матвей что-то сказал судье, выйдя со скамейки штрафников, это подпало под признаки оскорбления и вмешательства в действия арбитров, за что Мичков автоматически получил второй штраф. Думаю, если бы он сказал что-то нецензурное, то вообще ушел бы с площадки до конца игры. Что сделать? На ошибках учатся. Плохо, что учатся на своих ошибках. Там видно было, что Мичков что-то буркнул в адрес судьи. И тот не стерпел. Во-первых, он и не должен был терпеть, а во-вторых, таким юнцам рано открывать рот на судей. Что бы я сказал, если бы мой подопечный такое сделал? Сказал бы: «Знаешь, мне нужно, чтобы ты на площадке у меня был, а не лавочку шлифовал из-за глупостей», — приводит слова Плющева «РБ Спорт».

По ходу первого периода 18-летний форвард гостей Матвей Мичков отбыл двухминутный штраф, вышел со скамейки, что-то сказал арбитру и снова получил две минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение. В обоих случаях соперники наказали сочинцев голами, реализовав большинство. В итоге «Витязь» выиграл дома 5:1.