Лера Кудрявцева рассталась с бывшим хоккеистом ЦСКА Макаровым: «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло»

Известная ведущая Лера Кудрявцева рассказала о расставании с мужем, бывшим форвардом сборной России Игорем Макаровым.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала Кудрявцева в своих соцсетях.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018 году у них родилась дочь Мария.

36-летний Макаров в 2022 году. Он выступал за СКА, «Динамо», «Нефтехимик», ЦСКА, «Салават Юлаев», «Авангард» и «Сибирь». На счету Макарова 551 матч в КХЛ и набрал 165 (77+88) очков.