Плющев не понимает, почему ЦСКА так инфантильно относится к играм

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что ЦСКА разочаровывает на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Какая команда удивляет на старте КХЛ? Есть одна такая команда. Меня очень сильно удивляет ЦСКА, которая имеет один из лучших составов в КХЛ по опыту и мастерству, но их до сих пор лихорадит по непонятным причинам. А сказать про какую-то команду: «Вах! Я ей восхищаюсь», не могу, такую не заметил. Значит, ЦСКА — разочарование? Думаю... Да я не то, что думаю, знаю! Все-таки я бывший армеец, которые прошел прекрасную школу под руководством великих тренеров. Действительно удивляет, не понимаю, почему у команды такая нестабильность. Не понимаю, почему ЦСКА так инфантильно относится к играм. Я встречаюсь с бывшими коллегами по армейскому цеху, все настолько разочарованы и ничего не могут понять», — приводит слова Плющева Legalbet.

После девяти игр ЦСКА с семью очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.