Плэтт стал игроком «Салавата Юлаева»
10:51
«Салават Юлаев» подписал контракт с центральным нападающим Джеффом Плэттом. Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.
За «юлаевцев» форвард будет выступать под 16-м номером. Игрок уже прибыл в расположение клуба и приступил к тренировкам вместе с командой.
Ранее 35-летний канадец с белорусским паспортом выступал за «Автомобилист», но контракт с ним был расторгнут.
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