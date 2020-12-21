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Плэтт стал игроком «Салавата Юлаева»

10:51
Джефф Плэтт. Фото ХК «Салават Юлаев».
Джефф Плэтт. Фото ХК «Салават Юлаев».
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«Салават Юлаев» подписал контракт с центральным нападающим Джеффом Плэттом. Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.

За «юлаевцев» форвард будет выступать под 16-м номером. Игрок уже прибыл в расположение клуба и приступил к тренировкам вместе с командой.

Ранее 35-летний канадец с белорусским паспортом выступал за «Автомобилист», но контракт с ним был расторгнут.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/welcome-aboard-geoff/

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