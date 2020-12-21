Плэтт стал игроком «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» подписал контракт с центральным нападающим Джеффом Плэттом. Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.

? Welcome aboard, Geoff!



?? Сегодня контракт с #HCSalavat подписал центральный нападающий Джефф Плэтт.



?? Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/2021. За «юлаевцев» форвард будет выступать под 16 номером. pic.twitter.com/EPQLxbeuQG — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) December 21, 2020

За «юлаевцев» форвард будет выступать под 16-м номером. Игрок уже прибыл в расположение клуба и приступил к тренировкам вместе с командой.

Ранее 35-летний канадец с белорусским паспортом выступал за «Автомобилист», но контракт с ним был расторгнут.