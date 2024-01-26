Знаменитый хоккейный тренер Петр Воробьев в интервью «СЭ» рассказал о старшем сыне Илье, который до апреля 2023 года работал с «Металлургом».

— Виктор Тихонов говорил про сына: «Вася как тренер сильнее меня». Готовы сказать то же самое про Илью?

— Конечно! Начнем с достижений. Илья уже дважды выигрывал Кубок Гагарина — сперва как помощник, затем как главный тренер. Я в этом возрасте успел лишь раз стать чемпионом России. И с национальной сборной никогда не работал, в отличие от сына.

Кстати, у нас разное видение хоккея. Я-то в атаке иногда зажимал ребят. Требовал отрабатывать в обороне, четко давал понять, в каких ситуациях можно рисковать, а в каких нельзя. Илья дает игрокам больше свободы.

Воробьев проработал в «Магнитке» с 2019 по 2023 год. До этого тренер возглавлял СКА и сборную России. В октябре прошлого года тренер сообщил, что будет работать в системе клуба НХЛ «Ванкувер».