Петр Воробьев — о сыне Илье: «Как тренер он сильнее меня»
Знаменитый хоккейный тренер Петр Воробьев в интервью «СЭ» рассказал о старшем сыне Илье, который до апреля 2023 года работал с «Металлургом».
— Виктор Тихонов говорил про сына: «Вася как тренер сильнее меня». Готовы сказать то же самое про Илью?
— Конечно! Начнем с достижений. Илья уже дважды выигрывал Кубок Гагарина — сперва как помощник, затем как главный тренер. Я в этом возрасте успел лишь раз стать чемпионом России. И с национальной сборной никогда не работал, в отличие от сына.
Кстати, у нас разное видение хоккея. Я-то в атаке иногда зажимал ребят. Требовал отрабатывать в обороне, четко давал понять, в каких ситуациях можно рисковать, а в каких нельзя. Илья дает игрокам больше свободы.
Воробьев проработал в «Магнитке» с 2019 по 2023 год. До этого тренер возглавлял СКА и сборную России. В октябре прошлого года тренер сообщил, что будет работать в системе клуба НХЛ «Ванкувер».
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|26.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|- : -
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|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
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Авангард – Ак Барс
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Автомобилист – Торпедо
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Лада – Барыс
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|
Витязь – Сочи
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|26.01
|19:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -
|26.01
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|
СКА – ЦСКА
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Северсталь – Сибирь
|- : -
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