Знаменитый хоккейный тренер Петр Воробьев в интервью «СЭ» высказал мнение о работе Игоря Ларионова с нижегородским «Торпедо».

— В КХЛ сезон в разгаре. Кому симпатизируете?

— Не только я — многие отмечают работу Игоря Ларионова. В Нижнем Новгороде он ставит атакующий хоккей, не загоняет игроков в рамки, позволяет импровизировать.

Правда, в плей-офф команде будет сложновато. Недаром же говорят: победы приносит нападение, а титулы — оборона. Если впереди у «Торпедо» все мощно, ярко, красиво, то сзади проблем хватает. Нужен разумный баланс между защитой и атакой.

Журналисты частенько напирают на то, что главное в хоккее, — зрелище. Чем крупнее счет, тем лучше, это завораживает... Но что выберет болельщик — регулярные поражения любимого клуба с веселой разницей шайб типа 5:7 или стабильные победы, пусть даже со счетом 1:0? Для меня ответ очевиден. Ведь в памяти все равно остается результат. Как говорили ветераны: «Смотри на тАбло». Именно так, с ударением на «а».

На данный момент «Торпедо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы набрал 67 очков в 54 встречах.