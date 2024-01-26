Петр Воробьев — о «Торпедо» Ларионова: «Если впереди все мощно, ярко, красиво, то сзади проблем хватает»
Знаменитый хоккейный тренер Петр Воробьев в интервью «СЭ» высказал мнение о работе Игоря Ларионова с нижегородским «Торпедо».
— В КХЛ сезон в разгаре. Кому симпатизируете?
— Не только я — многие отмечают работу Игоря Ларионова. В Нижнем Новгороде он ставит атакующий хоккей, не загоняет игроков в рамки, позволяет импровизировать.
Правда, в плей-офф команде будет сложновато. Недаром же говорят: победы приносит нападение, а титулы — оборона. Если впереди у «Торпедо» все мощно, ярко, красиво, то сзади проблем хватает. Нужен разумный баланс между защитой и атакой.
Журналисты частенько напирают на то, что главное в хоккее, — зрелище. Чем крупнее счет, тем лучше, это завораживает... Но что выберет болельщик — регулярные поражения любимого клуба с веселой разницей шайб типа 5:7 или стабильные победы, пусть даже со счетом 1:0? Для меня ответ очевиден. Ведь в памяти все равно остается результат. Как говорили ветераны: «Смотри на тАбло». Именно так, с ударением на «а».
На данный момент «Торпедо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы набрал 67 очков в 54 встречах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|57
|31
|26
|68
|5
|Ак Барс
|54
|32
|22
|66
|6
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|7
|Лада
|56
|27
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|56
|23
|33
|56
|9
|Сибирь
|55
|22
|33
|53
|10
|Амур
|54
|21
|33
|53
|11
|Барыс
|54
|19
|35
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|54
|36
|18
|76
|2
|Динамо М
|55
|36
|19
|76
|3
|СКА
|55
|36
|19
|75
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|54
|32
|22
|67
|6
|ЦСКА
|54
|28
|26
|61
|7
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|54
|24
|30
|53
|9
|Витязь
|54
|17
|37
|41
|10
|Сочи
|55
|17
|38
|40
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|26.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|- : -
|26.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|- : -
|26.01
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|26.01
|17:00
|
Автомобилист – Торпедо
|- : -
|26.01
|18:00
|
Лада – Барыс
|- : -
|26.01
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|26.01
|19:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -
|26.01
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|26.01
|19:30
|
Северсталь – Сибирь
|- : -
|26.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -