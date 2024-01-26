Петр Воробьев — о словах Николишина: «Я в шоке был! Даже версии нет, почему он так выступил»
Знаменитый хоккейный тренер Петр Воробьев в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с чемпионом мира Андреем Николишиным.
— Год назад Андрей Николишин заявил в интервью: «Я хотел набить морду Петру Воробьеву». Как вы отреагировали, когда это прочитали?
— Да я в шоке был! Даже версии нет, почему он так выступил. Для подобных выпадов никогда ему повода не давал. Наоборот, старался всячески помогать. Как и другим хоккеистам. Вот на прощальном матче Кетова видел ребят, которые у меня играли. В общей сложности человек двадцать. Все подходили, обнимали, говорили много теплых слов. В том числе те, с кем недолго работал. А Николишин...
Когда вышло это интервью, Валентин Козин сказал мне: «Петя, ну что ты переживаешь? Игрочок-то он был слабенький, дубоватый. Если бы не ты, в жизни не стал бы чемпионом мира — ни с молодежной, ни с первой сборной».
Козин прав. Николишин — хоккеист крепкого среднего уровня. Но я в него верил. В 1992-м играл у меня в молодежке, с которой мы в Германии завоевали золото. А через год то же самое сделали с национальной сборной. Там я помогал Борису Михайлову и убедил его включить Николишина в заявку на турнир.
— Есть люди в мире хоккея, кому не подадите руки?
— Только Николишину. После его интервью. Когда на хоккее встречаемся, киваем друг другу. Не более.
В марте 2023 года Николишин дал большое интервью «СЭ», в котором рассказал о непростых взаимоотношениях с тренером Петром Воробьевым. Андрей Васильевич тогда сказал: «Были ли у меня сложности с Воробьевым? Да, были. Я ему в Тольятти хотел даже морду набить».
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