Илья Воробьев сообщил, что едет работать тренером в «Ванкувер»
Бывший тренер сборной России, СКА и магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал для «СЭ» сообщение о том, что он продолжит карьеру в системе клуба НХЛ.
«Я еду в Ванкувер, буду там 25 октября. У меня есть обратный билет, но он возвратный, можно изменить дату. Пока же приезжаю на домашнюю серию «Ванкувера», и уже там будут определены мои функциональные обязанности. Для меня это хорошая возможность попасть в организацию, посмотреть работу изнутри. Ничего не загадываю на будущее, все будет видно там. Звонили ли мне из России в последнее время? Сегодня много звонков, вы позвонили. Но по работе — ничего. Какие-то намеки были, но все так и осталось намеками», — сказал Воробьев «СЭ».
Последним местом работы наставника был «Металлург» (Магнитогорск). Воробьев проработал в «Магнитке» с 2019 по 2023 год. В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Воробьева дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.
До этого тренер возглавлял СКА и сборную России.
«Ванкувер» в этом сезоне НХЛ набрал 4 очка и занимает третье месте в турнирной таблице «Запада».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|22
|14
|8
|31
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|21
|12
|9
|26
|4
|Лада
|21
|10
|11
|24
|5
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|6
|Авангард
|18
|10
|8
|22
|7
|Трактор
|21
|10
|11
|22
|8
|Амур
|19
|8
|11
|21
|9
|Сибирь
|19
|8
|11
|19
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|18
|11
|Барыс
|20
|5
|15
|16
|12
|Адмирал
|18
|5
|13
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|21
|14
|7
|30
|2
|Локомотив
|20
|14
|6
|29
|3
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|4
|Торпедо
|20
|12
|8
|26
|5
|ЦСКА
|20
|11
|9
|23
|6
|Сочи
|20
|11
|9
|23
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|18
|8
|10
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|8
|10
|19
|10
|Куньлунь РС
|23
|7
|16
|16
|11
|Витязь
|20
|5
|15
|12
|19.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|1 : 3
|19.10
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
|2 : 1
|19.10
|19:30
|
Динамо Мн – Куньлунь РС
|3 : 4 Б
|19.10
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|3 : 0