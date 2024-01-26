Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:50

Петр Воробьев: «У меня много воспитанников, но настоящий бриллиант попался только раз — Семин»

Петр Воробьев назвал Александра Семина главным талантом среди своих воспитанников
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Семин.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Знаменитый хоккейный тренер Петр Воробьев в интервью «СЭ» рассказал об экс-форварде «Лады», «Вашингтона» и сборной России, двукратном чемпионе мира и обладателе Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Александре Семине.

— Вы с разными игроками поработали. Самый большой талант, который прошел через ваши руки?

— У меня действительно много воспитанников, но настоящий бриллиант попался только раз — Саша Семин. Великий игрок! Из тех, кто в одиночку может сделать результат. Я как-то спросил его: «В Матче звезд в конкурсе бросков на точность сколько тебе нужно попыток, чтобы поразить четыре мишени?» Ответил не задумываясь: «Пять». Уровень!

Когда обсуждают чемпионат мира-2008 и финал с канадцами, все сразу начинают восторгаться дублем Ковальчука. А о Семине почему-то забывают. Хотя в той игре он набрал 2+1 и тоже внес весомый вклад в победу. Да и вообще с 13 очками стал на турнире лучшим бомбардиром нашей сборной, опередив Овечкина, Федорова, Ковальчука.

Семин провел в НХЛ 650 матчей, в которых набрал 517 (239+278) очков. Со сборной России он дважды становился чемпионом мира. С «Металлургом» выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.

Петр Воробьев и&nbsp;Андрей Николишин. Петр Воробьев: «Руки не подам только Николишину»

Александр Семин
Хоккей
Петр Воробьев
0
Читайте также
Кто и как управляет «Спартаком»
Нападающий «Твенте» Угальде может перейти в «Спартак»
Выживший при крушении Falcon 10 врач заявил, что Евсюкова была обнаружена мертвой
Американский политолог объяснил, почему украинские военные сбили Ил-76
В Ростове-на-Дону арестовали двух агентов ВСУ
США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну
Популярное видео
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петр Воробьев — о словах Николишина: «Я в шоке был! Даже версии нет, почему он так выступил»

Петр Воробьев — об авиакатастрофе «Локомотива» в 2011-м: «В последний момент в тренерский штаб позвали не моего сына, а Королева»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 56 36 20 78
2 Авангард 54 37 17 77
3 Сал. Юлаев 54 34 20 72
4 Автомобилист 57 31 26 68
5 Ак Барс 54 32 22 66
6 Трактор 55 30 25 66
7 Лада 56 27 29 66
8 Нефтехимик 56 23 33 56
9 Сибирь 55 22 33 53
10 Амур 54 21 33 53
11 Барыс 54 19 35 44
12 Адмирал 54 16 38 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 54 36 18 76
2 Динамо М 55 36 19 76
3 СКА 55 36 19 75
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 54 32 22 67
6 ЦСКА 54 28 26 61
7 Северсталь 54 27 27 61
8 Динамо Мн 54 24 30 53
9 Витязь 54 17 37 41
10 Сочи 55 17 38 40
11 Куньлунь РС 56 17 39 40
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
26.01 12:00
Амур – Сал. Юлаев
 - : -
26.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 - : -
26.01 16:30
Авангард – Ак Барс
 - : -
26.01 17:00
Автомобилист – Торпедо
 - : -
26.01 18:00
Лада – Барыс
 - : -
26.01 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
26.01 19:00
Локомотив – Динамо Мн
 - : -
26.01 19:30
СКА – ЦСКА
 - : -
26.01 19:30
Северсталь – Сибирь
 - : -
26.01 19:30
Нефтехимик – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости