Петр Воробьев: «У меня много воспитанников, но настоящий бриллиант попался только раз — Семин»
Знаменитый хоккейный тренер Петр Воробьев в интервью «СЭ» рассказал об экс-форварде «Лады», «Вашингтона» и сборной России, двукратном чемпионе мира и обладателе Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Александре Семине.
— Вы с разными игроками поработали. Самый большой талант, который прошел через ваши руки?
— У меня действительно много воспитанников, но настоящий бриллиант попался только раз — Саша Семин. Великий игрок! Из тех, кто в одиночку может сделать результат. Я как-то спросил его: «В Матче звезд в конкурсе бросков на точность сколько тебе нужно попыток, чтобы поразить четыре мишени?» Ответил не задумываясь: «Пять». Уровень!
Когда обсуждают чемпионат мира-2008 и финал с канадцами, все сразу начинают восторгаться дублем Ковальчука. А о Семине почему-то забывают. Хотя в той игре он набрал 2+1 и тоже внес весомый вклад в победу. Да и вообще с 13 очками стал на турнире лучшим бомбардиром нашей сборной, опередив Овечкина, Федорова, Ковальчука.
Семин провел в НХЛ 650 матчей, в которых набрал 517 (239+278) очков. Со сборной России он дважды становился чемпионом мира. С «Металлургом» выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.
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|26.01
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|
Амур – Сал. Юлаев
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Адмирал – Металлург Мг
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Автомобилист – Торпедо
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|
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