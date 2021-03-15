Педан: «Нужно соблюдать эту грань: играть жестко, но не подвести команду»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан рассказал о настрое на серию 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

— Мы никого не выбирали. Да и в принципе, не могли этого сделать. Так что изначально настраивались на то, что с кем выпадет — с тем и будем играть. Попали на «Салават Юлаев»? Хорошо. Пришлось бы играть с другим соперником — сыграли бы. Я думаю, это будет отличная серия. И у нас, и у них замечательные болельщики. Для обеих республик будет настоящий праздник, — приводит слова Педана сайт КХЛ.

— Последние восемь «Зеленых дерби» выигрывали хозяева. Эта статистика что-то значит? Или просто совпадение?

— Не знаю как вам, а мне нравится в своей кровати спать, а не где-то. Дома все свое: раздевалка, знакомые стены. Существуют разные нюансы. Но когда выходишь на лед, обо всем этом забываешь.

— У вас в этом сезоне многовато удалений в матчах с «Салаватом Юлаевым»...

— Это не имеет значения. В последней игре поговорил с судьей — получил дисциплинарный штраф. Понятно, что в плей-офф я ни с кем разговаривать не собираюсь. Просто тогда были такие эмоции, что не мог не выразить свое мнение.

— То есть вы уверены, что в плей-офф сможете?

— На сто процентов. Здесь уже совсем другие ставки.

— Для вас плей-офф — это время жесткой игры, или все-таки предельной дисциплины?

— Все вместе. Нужно соблюдать эту грань: играть жестко, но не подвести команду.