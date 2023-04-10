Хоккеисты СКА и ЦСКА подрались после окончания пятого матча серии

После завершения пятого матча полуфинала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА произошла стычка между хоккеистами.

Защитник СКА Михаил Пашнин подрался с защитником ЦСКА Ярославом Дыбленко, а другой игрок обороны питерцев Андрей Педан — с нападающим москвичей Владиславом Каменевым.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась победой ЦСКА со счетом 7:3, московские армейцы повели в серии 3-2. Шестая встреча пройдет в среду, 12 апреля.

Андрей Педан