Павел Порядин: «Выходили на матч против «Металлурга» с боевым настроем»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин после победы над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0) отметил, что команда выходила на игру с боевым настроем.

— Классный матч получился. Как смогли одолеть такого соперника, грозного, по идее?

— Выходили с боевым настроем, понимали, что у соперника поменялся главный тренер, значит, какие-то новые эмоции у них. Знали, что у них сильное большинство. Получился хороший матч. Где-то нас вратарь выручил — Саша молодец. Где-то мы забили свое. Сказались переломные шайбы — кто первый забил бы, у того игра и была бы.

— Вы сказали, что большинство у них сильное. Они раз 5-6 сегодня получали преимущество. Почему у них не получилось забить?

— Мы разбираем большинство соперников. Есть ребята, которые играют в меньшинстве, которым все рассказывают и показывают. Конечно, очень плохо удаляться и играть в меньшинстве, сил много тратится. Но ребята молодцы выстояли, и вратарь выстоял, поэтому все получилось.

— Ваш гол получился отличным. Как удалось переиграть Кошечкина?

— В первом периоде убегал, знал, что вратарь высокий и играет хорошо внизу. Хотел также забить в первый раз, но тогда не получилось. Сделал работу над ошибками и использовал свою вторую попытку.

КХЛ: статьи и календарь, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков