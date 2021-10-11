Паре: «Знаем, что способны на большее. «Авангарду» нужно найти химию в каждом из звеньев»

Нападающий «Авангарда» Франсис Паре поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

«Атмосфера в команде хорошая. Мы знаем, что способны на большее. Нужно продолжать отталкиваться от хорошей игры, такой, какую мы показали в матче с «Барысом» и в прошлой встрече со «Спартаком». Идем от матча к матчу, все наладится. У нас в команде есть хорошая группа лидеров, классные игроки. На этот счет я не переживаю. Произошли изменения в сочетаниях звеньев, думаю, это на пользу. Мы не так много забивали в последнее время. Хорошо, что игроки могут попробовать себя с другими партнерами. Нужно найти химию в каждом из четырех звеньев, тогда все будет в порядке. Сезон долгий, это не спринт, а марафон. Главное — быть в полной готовности к плей-офф.

Мы уже дважды играли с «Автомобилистом». Первый матч провели хорошо, во втором они с самого начала играли на высоких скоростях, а мы немного буксовали. Сегодня домашний матч, нужно быть готовыми, хорошо начать, а главное — добыть два очка», — сказал Паре в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

Матч «Авангард» — «Автомобилист» состоится сегодня, 11 октября, в Балашихе. Начало встречи — в 19.30 (мск).