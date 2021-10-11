Стали известны лучшие игроки шестой недели регулярного чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов шестой недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарем признан Ларс Юханссон (СКА), одержавший с командой две победы.

Лучшим защитником стал Джесси Блэкер («Автомобилист»), набравший 4 (1+3) очка в трех матчах.

Лучшим нападающим признан Никита Тертышный («Трактор»), одержавший с командой три победы в трех матчах. Он набрал 4 (3+1) очка.

Лучший новичок — Владимир Галкин («Автомобилист»). Вместе с командой он одержал три победы в трех матчах.