Стали известны лучшие игроки шестой недели регулярного чемпионата КХЛ
11 октября, 14:19
Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов шестой недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.
Лучшим вратарем признан Ларс Юханссон (СКА), одержавший с командой две победы.
Лучшим защитником стал Джесси Блэкер («Автомобилист»), набравший 4 (1+3) очка в трех матчах.
Лучшим нападающим признан Никита Тертышный («Трактор»), одержавший с командой три победы в трех матчах. Он набрал 4 (3+1) очка.
Лучший новичок — Владимир Галкин («Автомобилист»). Вместе с командой он одержал три победы в трех матчах.
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