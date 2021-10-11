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Стали известны лучшие игроки шестой недели регулярного чемпионата КХЛ

11 октября, 14:19
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Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов шестой недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарем признан Ларс Юханссон (СКА), одержавший с командой две победы.

Лучшим защитником стал Джесси Блэкер («Автомобилист»), набравший 4 (1+3) очка в трех матчах.

Лучшим нападающим признан Никита Тертышный («Трактор»), одержавший с командой три победы в трех матчах. Он набрал 4 (3+1) очка.

Лучший новичок — Владимир Галкин («Автомобилист»). Вместе с командой он одержал три победы в трех матчах.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/11/490904.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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