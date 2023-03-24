Панин прокомментировал поражение от «Адмирала» в первом раунде плей-офф КХЛ
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение от «Адмирала» в первом раунде плей-офф КХЛ.
«В чем система «Адмирала» заключалась? В том, что они весь сезон играли по одной системе, играли в откат и на контратаках забивали. В принципе, они и с нами так играли. И мы это знали. Но есть форс-мажорные обстоятельства, которые мешают. Начало их атаки было выбросом. Они хорошо играли в обороне. Переиграл же нас Серебряков. Задача тренера — поставить систему. У нас также работала наша система — мы создавали моменты, угрожали воротам соперника. С овертаймами мы сыграли 21 период. Полностью провалили мы один период, когда во Владивостоке при счете 2:0 встали в третьем периоде. Ну, из оставшихся двух матчей можно взять отрезки игры, из которых наберется два периода, которые мы провели неудачно. Но в остальном было тотальное доминирование. Если бы мы вчистую проиграли «Адмиралу», то был бы другой разговор», — приводит слова Панина Sport24.
По итогам регулярного чемпионата КХЛ-2022/23 «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 68 матчах. В первом раунде плей-офф КХЛ команда проиграла «Адмиралу» со счетом 2-4 в серии.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|24.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -