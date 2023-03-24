Главный тренер «Автомобилиста» высказался против нового лимита на легионеров

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в комментарии «СЭ» рассказал, почему считает решение сократить количество иностранцев в КХЛ до трех человек в заявке на матч неправильным.

— Если говорить про сокращение лимита, то я считаю этот шаг неправильным. Самая оптимальная цифра — 5 качественных легионеров. Молодые ребята все равно должны смотреть на них и учиться.

Я уже как-то вспоминал этот пример. В свое время к нам в «Салават Юлаев» приезжал на закате карьеры Сергей Гомоляко, когда большинству ребят было 25-26 лет. И мы постоянно смотрели на него и брали что-то хорошее. Нам нужно больше людей такого уровня, нужна такая преемственность. Все равно болельщики ведь приходят смотреть не на беготню, а на мастеров уровня Да Косты, на красивые голы и комбинации.

На сегодняшний день заменить этих легионеров российскими ребятами тяжеловато. Я понимаю, что есть СКА и ЦСКА, у которых много российских мастеров. Но остальным командам будет тяжело.

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

Полное интервью с Николаем Заварухиным читайте на сайте «СЭ»