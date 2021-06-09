Отец Ткаченко рассказал о мистических явлениях после гибели «Локомотива»

Леонид Ткаченко, отец хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко в большом интервью «СЭ» рассказал о необъяснимых вещах, происходивших накануне катастрофы 7 сентября 2011 года и после нее.

— Отец Галимова мне рассказывал — был накануне сон: таскает раненых, обожженных... А на следующий день все наяву. Самолет упал в километре от его домика, добежал сразу.

— В нашей истории было много мистического. Мама Михаила Баландина рассказывала — ей за год до случившегося позвонила знакомая: «Как Мишка-то? Нормально? А то мне сон приснился, что «Локомотив» разбился». Она отвечает: «Так он же не в «Локомотиве» играет, а в «Динамо»...»

— Вот это да.

— А через год переходит в «Локомотив». Все время мечтал сюда попасть — у него жена из Ярославля, в школе здесь учился, из Липецка когда-то переехал... Жил в Брагино, нашем районе. Незадолго до гибели встретились — наверное, полчаса разговаривали. Все разойтись не могли. А с Ваней какая мистическая история! Просто ужас!

— Что такое?

— Был у него магазин «Белый кот», продавали всякую чепуху. Даже не знаю, почему так назвали. Ваня погибает — и в этот магазин начинает приходить белый кот. Ходил ровно девять дней. В магазине жена старшего брата заправляла, подкармливала его... Приходил к дверям — ложился и ждал!

— А потом?

— Через девять дней исчез.

— Больше не видели?

— Никогда. Как хочешь — так и понимай. Это не единственное совпадение!

— Какие еще?

— У Вани в дате рождения заложен день гибели. Родился в 11-м месяце — они погибли в 11-м году. Он родился в 1979-м — они погибли 7 числа 9 месяца. Ну не мистика?

— Мистика.

— Я не сразу это увидел. Но увидел. Как-то смотрю на дату рождения и дату смерти — цифры-то... Вот они!

(Юрий Голышак)