Отец погибшего хоккеиста «Локомотива» рассказал о первых минутах после авиакатастрофы

Леонид Ткаченко, отец хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко в большом интервью «СЭ» рассказал о том, как его семья отреагировала на известие о трагедии с ярославской командой, случившейся 7 сентября 2011 года.

— Почему ни президент Яковлев, ни генменеджер Лукин тогда не полетели?

— Яковлев вообще не летал с командой. А вот Лукин летал все время. Не знаю, почему его не было. Вообще вылетать в Минск должны были 6 сентября, потом вдруг перенесли на 7-е. Почему? На суде вопрос не поднимался! Только Яковлев сказал — «решение тренеров».

— Тот день помните хорошо?

— Все помню. Уфа играла с Мытищами, финалисты прошлого сезона. Сел смотреть, матч начался. Полпериода, наверное, прошло. Вдруг звонит старший брат: «Слышал — самолет разбился?» — «Какой самолет?» — «Да «Локомотив» наш!» Я по какому-то центральному каналу смотрел хоккей — а у него был местный включен. Они и сказали. Сразу переключаю, а там... Шок. Ничего не понимаешь.

— Тут же поняли, что случилось?

— Нет! Мозг не принимает!

— Что показывали?

— Постоянно показывали — едут «Скорые». Говорили: «Столько-то живых...» Надежда! Нам-то ничего не говорили. Четко помню — показали, как Сашку Галимова тащат на носилках. Он весь обожженный, стонет. Или это было на следующий день? Но вот после этого момента — провал. Вообще не помню, что было 2-3 месяца. Туман.

— Мама Вани как узнала?

— Так она дома была, рядом со мной. Я хоккей смотрел, она своими делами занималась. Кажется, еще кто-то у нас дома был в тот момент. Рядом села... Полная растерянность. Неопределенность. Что? Куда? Сын жив или нет? Как самолет упал? Тут по телевизору новость — «упал на взлете». Значит, есть шанс — может, живой!

— Да. Шанс был.

— Сразу вспомнилась история про новосибирский самолет. Тот с трех километров грохнулся — и двое живы! А тут — на взлете!

(Юрий Голышак)