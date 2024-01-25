Останется ли Кудашов в «Динамо»? Live с Шевченко, Зислисом и Глазачевым — в 14.00

На этой неделе на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» не один, а два эфира про КХЛ! И новый гость — к Михаилу Зислису и Алексею Шевченко присоединится экс-нападающий «Адмирала», «Спартака», «Динамо» и многих других клубов Константин Глазачев.

Главные темы онлайна:

— останется ли Кудашов в «Динамо»;

— на что способен СКА в плей-офф;

— уедет ли Цыплаков в НХЛ.

Начало эфира — в 14.00.