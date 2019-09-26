Олег Знарок: «Почему отказались от Кутузова? Защитники должны шевелиться»

Главный тренер «Спартака» остался доволен победой над «Автомобилистом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ, несмотря на проблемы с составом, а отказ от защитника Кутузова объяснил тем, что в команде слишком много не мобильных игроков.

— Матч был очень хороший, нервный. Мы играли с лидером. Не все получалось, но самое главное, что проявили характер, самоотверженность. Наша команда при наличии этих качеств может что-то сделать. Есть у нас проблемы с составом — с глубиной и с травмированными игроками. Хорошо, что ребята сегодня помогли Гудачеку, у него был первый матч в сезоне. Психологически это сложно, он давно не играл. Не знаю, сколько шайб на себя ребята приняли. Мы рады двум взятым очкам.

— Ожидали от Гудачека сразу «сухаря»?

— Надеялся. Попросили ребят, чтобы ему помогли. Гудачеку было тяжело войти. Хорошо получилось.

— Вы говорите о проблемах с составом, но отказались сегодня от защитника Кутузова.

— Защитники должны шевелиться немножко. А у нас много не очень скоростных игроков. (Михаил Зислис)

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