Олег Знарок: «Можно сказать, что потихоньку все налаживается»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над минским «Динамо» (3:0).

— Матч получился тяжелым, рады, что взяли два очка, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Не все складывалось по игре, тем не менее, нужного результата добились. Да, можно сказать, что потихоньку все налаживается. По крайней мере, надеемся на это. Есть проблемы, но стараемся их решать. Если говорить о сопернике — боевая скоростная команда. Молодым игрокам дали шанс, они его оправдывают.

— У команды было несколько неоправданных удалений. С чем это связано?

— Пожалуй, из неоправданных могу отметить только выброс шайбы.