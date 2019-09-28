Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал итоги матча против «Авангарда» (4:3 Б).

— Сложная для нас игра — пришлось вытаскивать с 1:3. Во втором периоде сыграли не очень хорошо. Там пошли удаления. Мы потеряли темп. Сразу после удаления нас немножко поджали. А так — спасибо ребятам, что вытащили и достойно сыграли с такой командой, как «Авангард». Что касается момента, когда мы остались «3 на 5» — там была моя ошибка. (Алена Гребенькова)