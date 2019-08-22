Олег Знарок: «Благодарен Черчесову за приход в раздевалку»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от ЦСКА (2:5) в матче предсезонного турнира Кубка мэра Москвы ответил на вопросы журналистов. Напомним, что перед игрой раздевалку клуба посетил наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов.

— Как вам пришла идея пригласить в раздевалку перед матчем с ЦСКА главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?

— Это не акция. Мы с ним друзья, созваниваемся, между собой переписываемся. Виделись с ним неделю назад и я сказал ему, что раз ты спартаковец, то давай, приходи, поддержи команду. Получилось очень хорошо. Я ему очень благодарен. Познакомились с ним еще до чемпионата мира.

— На футбольный «Спартак» планируете выбираться?

— Если будет время. Нас приглашали на матч «Спартак» — ЦСКА, к сожалению, было не так много времени. Хватает своих проблем. (Михаил Зислис)