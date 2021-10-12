Олег Леонтьев: «Есть волнение, какой бы счет не был»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (6:3).
— Мы рады этой долгожданной победе. Грамотная, самоотверженная игра в обороне. Вратарь нас много выручал. Мы показали хорошую результативную игру в атаке. Соперник у нас был очень серьезный. Считаю, что один из сильнейших в лиге. Мы рады этой победе!
— Ключевым моментом что сегодня было?
— При счет 2:0 и 2:1 соперник очень опасно атаковал. Наверное, наша третья шайба немного успокоила хозяев. Естественно, давление на наши ворота продолжалось до конца матча. Я рад, что парни выдержали этот натиск.
— В третьем периоде не было беспокойства за результат?
— Беспокойство есть всегда, есть волнение, какой бы счет не был. Уровень соперников в лиге очень высок и можно ждать чего угодно. Поэтому за результат всегда переживаешь.
Дополнительная информация:
https://hcnh.ru/news/club-life/press-konferentsiya-yokerit-neftekhimik-/
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