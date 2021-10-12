Олег Леонтьев: «Есть волнение, какой бы счет не был»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (6:3).

— Мы рады этой долгожданной победе. Грамотная, самоотверженная игра в обороне. Вратарь нас много выручал. Мы показали хорошую результативную игру в атаке. Соперник у нас был очень серьезный. Считаю, что один из сильнейших в лиге. Мы рады этой победе!

— Ключевым моментом что сегодня было?

— При счет 2:0 и 2:1 соперник очень опасно атаковал. Наверное, наша третья шайба немного успокоила хозяев. Естественно, давление на наши ворота продолжалось до конца матча. Я рад, что парни выдержали этот натиск.

— В третьем периоде не было беспокойства за результат?

— Беспокойство есть всегда, есть волнение, какой бы счет не был. Уровень соперников в лиге очень высок и можно ждать чего угодно. Поэтому за результат всегда переживаешь.