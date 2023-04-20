Олег Браташ: «Проводить все матчи на пределе у ЦСКА не получится»

Заслуженный тренер России Олег Браташ высказался о втором матче серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА (0:3).

«Практика действительно показывает, что проводить все матчи на пределе у ЦСКА не получается. Тем интереснее посмотреть, сколько игр они смогут провести на таком высочайшем уровне самоотдачи, как в среду. Уверен, в «Ак Барсе» эти особенности армейского клуба отлично понимают и, наоборот, ждут момента, когда можно будет использовать ожидаемую слабину. В первой игре мы что-то подобное видели, ведь ЦСКА был пассивнее, чем обычно. И победа досталась «Ак Барсу», — приводит слова Браташа «РБ Спорт».

Общий счет в серии — 1-1.

Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.