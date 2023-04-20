Олег Браташ: «Проводить все матчи на пределе у ЦСКА не получится»
Заслуженный тренер России Олег Браташ высказался о втором матче серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА (0:3).
«Практика действительно показывает, что проводить все матчи на пределе у ЦСКА не получается. Тем интереснее посмотреть, сколько игр они смогут провести на таком высочайшем уровне самоотдачи, как в среду. Уверен, в «Ак Барсе» эти особенности армейского клуба отлично понимают и, наоборот, ждут момента, когда можно будет использовать ожидаемую слабину. В первой игре мы что-то подобное видели, ведь ЦСКА был пассивнее, чем обычно. И победа досталась «Ак Барсу», — приводит слова Браташа «РБ Спорт».
Общий счет в серии — 1-1.
Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|21.04
|19:30
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ЦСКА – Ак Барс
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