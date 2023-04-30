Форвард ЦСКА Окулов: «Мы выполняли тренерское задание, надежно играли во всех зонах, так мы и победили»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов высказался о победе в Кубке Гагарина.

«Конечно, я очень рад победе, выигрывать всегда приятно, особенно в таком интересном плей-офф. Конечно, очень тяжело было физически сыграть столько игр в плей-офф, но если говорить о психологии, то так получилось, что мы три раза сыграли седьмой матч в сериях, но, когда выходишь на лед, ты не думаешь о том, какой по счету идет матч. Мы выполняли тренерское задание, надежно играли во всех зонах и это вылилось в позитивный результат, так мы и победили», — приводит слова Окулова ТАСС.

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.