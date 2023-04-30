Форвард ЦСКА Окулов: «Мы выполняли тренерское задание, надежно играли во всех зонах, так мы и победили»
Нападающий ЦСКА Константин Окулов высказался о победе в Кубке Гагарина.
«Конечно, я очень рад победе, выигрывать всегда приятно, особенно в таком интересном плей-офф. Конечно, очень тяжело было физически сыграть столько игр в плей-офф, но если говорить о психологии, то так получилось, что мы три раза сыграли седьмой матч в сериях, но, когда выходишь на лед, ты не думаешь о том, какой по счету идет матч. Мы выполняли тренерское задание, надежно играли во всех зонах и это вылилось в позитивный результат, так мы и победили», — приводит слова Окулова ТАСС.
29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.
Источник: https://tass.ru/sport/17648813
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Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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