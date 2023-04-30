Плотников — о словах Ротенберга про чемпионское окно ЦСКА: «Закроется окно — появится форточка»

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников в интервью «СЭ» поделился эмоциями после завоевания Кубка Гагарина. В финале армейцы победили «Ак Барс» со счетом 4-3 в серии.

— ЦСКА второй год подряд становится чемпионом в седьмом матче серии. Какие ощущения?

— Пока эмоций мало, сам путь к Кубку был прекрасен и тяжел, от этого победа, наверное, более ценная.

— В прошлом году вы отыгрались со счета 1-3 в финале и выиграли, а в этом году это же мог сделать «Ак Барс». Не было мандража из-за этого?

— Нет, у нас своя история. Если опираться на прошлый год, то мы понимали, что не имеем права такого допустить, поэтому мы сегодня выжимали из себя все, отдавались полностью игре, потому что просто должны были, не могли мы проиграть три матча подряд.

— В лиге появился потолок зарплат, но побеждает все равно ЦСКА. Чем можно объяснить такую силу команды, которая выигрывает два раза подряд?

— Все очень просто, у нас есть дружный коллектив, который всегда друг друга поддерживает в сложные моменты. Играем все ради команды, никто не хочет тянуть на себя одеяло, мы не хотим становиться лучшими бомбардирами, мы хотим быть чемпионами.

— Роман Ротенберг после серии с вами сказал, что у ЦСКА закрывается чемпионское окно, имея ввиду, что лидерам под тридцать лет. Что бы ты мог сказать на это?

— Закроется окно — появится форточка.

— Есть такое ощущение, что ваша команда в таком составе может еще года два успешно существовать.

— Полностью согласен.