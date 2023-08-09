Овечкин сыграет в тройке с мэром Казани и Семиным в прощальном матче Зарипова

Стали известны составы команд на прощальный матч пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.

Зарипов начнет матч в команде «Зеленые» в тройке с Сергеем Зиновьевым и Алексеем Морозовым, с которыми в «Ак Барсе» становился чемпионом России-2006 и завоевал два Кубка Гагарина (2009, 2010). Во втором периоде Зарипов перейдет в команду «Белые».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сыграет в тройке с мэром Казани Ильсуром Метшиным и Александром Семиным.

Тренерами команды «Зеленые» будут Зинэтула Билялетдинов, Сергей Абрамов и Николай Макаров. «Белыми» будут руководить Илья Воробьев и Сергей Кокорин.

Прощальный матч Зарипова пройдет сегодня, 9 августа, в Казани на «Татнефть-Арене».