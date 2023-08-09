Овечкин сыграет в тройке с мэром Казани и Семиным в прощальном матче Зарипова
Стали известны составы команд на прощальный матч пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.
Зарипов начнет матч в команде «Зеленые» в тройке с Сергеем Зиновьевым и Алексеем Морозовым, с которыми в «Ак Барсе» становился чемпионом России-2006 и завоевал два Кубка Гагарина (2009, 2010). Во втором периоде Зарипов перейдет в команду «Белые».
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сыграет в тройке с мэром Казани Ильсуром Метшиным и Александром Семиным.
Тренерами команды «Зеленые» будут Зинэтула Билялетдинов, Сергей Абрамов и Николай Макаров. «Белыми» будут руководить Илья Воробьев и Сергей Кокорин.
Прощальный матч Зарипова пройдет сегодня, 9 августа, в Казани на «Татнефть-Арене».
Положение команд
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|Витязь
|0
|0
|0
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|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
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