Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с нападающим Найджелом Доусом.

«Найджел Доус — очень опытный игрок и большой мастер, который в каждом из шести последних сезонов набирал больше 50 очков. Он усилит наше большинство, которое в прошлом году сработало не так, как нам хотелось. Вместе с Найджелом мы получаем две полноценные спецбригады, а также лидера атаки в равных составах», — приводит слова Якубова пресс-служба казанского клуба.

С 2018 по 2020 год 35-летний форвард играл за «Автомобилист». В прошлом сезоне у него 50 (20+30) очков в 59 матчах регулярного чемпионата и один балл за результативный пас в пяти матчах плей-офф.