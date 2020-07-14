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«Очень опытный игрок и большой мастер». Генеральный менеджер «Ак Барса» — о подписании Доуса

14 июля 2020, 20:26
Найджел Доус. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Найджел Доус. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с нападающим Найджелом Доусом.

«Найджел Доус — очень опытный игрок и большой мастер, который в каждом из шести последних сезонов набирал больше 50 очков. Он усилит наше большинство, которое в прошлом году сработало не так, как нам хотелось. Вместе с Найджелом мы получаем две полноценные спецбригады, а также лидера атаки в равных составах», — приводит слова Якубова пресс-служба казанского клуба.

С 2018 по 2020 год 35-летний форвард играл за «Автомобилист». В прошлом сезоне у него 50 (20+30) очков в 59 матчах регулярного чемпионата и один балл за результативный пас в пяти матчах плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19291.html

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