«Очень опытный игрок и большой мастер». Генеральный менеджер «Ак Барса» — о подписании Доуса
14 июля 2020, 20:26
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с нападающим Найджелом Доусом.
«Найджел Доус — очень опытный игрок и большой мастер, который в каждом из шести последних сезонов набирал больше 50 очков. Он усилит наше большинство, которое в прошлом году сработало не так, как нам хотелось. Вместе с Найджелом мы получаем две полноценные спецбригады, а также лидера атаки в равных составах», — приводит слова Якубова пресс-служба казанского клуба.
С 2018 по 2020 год 35-летний форвард играл за «Автомобилист». В прошлом сезоне у него 50 (20+30) очков в 59 матчах регулярного чемпионата и один балл за результативный пас в пяти матчах плей-офф.
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