Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов в беседе со специальным корреспондентом «СЭ» Алексеем Шевченко рассказал об устройстве базы ЦИБ (Центрального информационного бюро) КХЛ и о том, существует ли способ обойти потолок зарплат.

— Вы стояли у истоков создания знаменитой базы ЦИБ (центральное информационное бюро) КХЛ. Скажите, а эту систему можно обмануть?

— Так, чтобы в ней поправить какие-то суммы? Исключено. Все настроено так, что там видно любое действие любого человека, который зашел в базу. Программисты мгновенно скажут, какие изменения внесли, или пытались внести, а также сообщат откуда был совершен тот или иной вход.

— То есть вы исключаете, что потолок будут нарушать?

— Через ЦИБ — да. Там система устроена так, что вы просто не сможете заявить человека, если общая сумма превышает потолок. За нарушение потолка последюут действительно жесткие санкции, вплоть до снятия чемпионата.

— Думаете, кто-то станет нарушать потолок тайно? За счет конвертов под столом.

— Обмануть КХЛ можно. Даже при том, что в лиге говорят, что будут следить за какими-то тратами и доходами, то все равно найдется несколько способов все это обойти, да так, что не подкопаешься. Но я надеюсь, что этого происходить не будет. (Алексей Шевченко)

«Тройка Яшкин — Шипачев — Кагарлицкий будет самой ударной в КХЛ. Потому у них и такие зарплаты»