"Нужно больше угрожать воротам соперника". Панин - о поражении от "Металлурга"

Капитан "Салавата" Григорий Панин после поражения от "Металлурга" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (1:2 ОТ) заявил, что его команда должна больше угрожать воротам соперника.

- Все видели, что мы проиграли в овертайме, - приводит слова Панина официальный сайт "Салавата". - Матч неоднозначно для нас складывался, наверное, где-то начали не так, как хотелось. Потом было много моментов и большинства, но мы их не реализовали. Соперник в конце нас наказал. Это игры плей-офф, одинаковых не бывает. В одном матче ты можешь забить 5, а во втором можешь, вообще, голов не забить.

Наверное, нужно больше бросать по воротам, идти на добивание, угрожать. Психологический настрой? Это поражение никак не скажется. Мы выходим на каждую игру рубиться за победу. Просто какие-то мелочи, недоработки бывают. Мы будем это нарабатывать, просматривать и работать над этим.

Счет в серии равный: 2-2. Следующий матч пройдет 5 марта в Магнитогорске.

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