«Ну какой только сок? Панарин и я пили алкоголь». Анисин ответил на слова Назарова о скандальном инциденте в Риге

Экс-форвард «Витязя» Михаил Анисин прокомментировал обвинения бывшего тренера подольского клуба Андрея Назарова в адрес нападающего Артемия Панарина.

— Не могу не задать вопрос, процитировав Назарова. Вы пили тогда только сок?

— Давайте говорить открыто и прямо. Нам дали три выходных. Ребятам по 20-22 года. Ну, какой «только сок»?! Панарин пил алкоголь. А я, Анисин, сидел с ним рядом и пил сок? Как вы это представляете? Смешно же. Хотя я мог рассказать сейчас с три короба и подчеркнуть, какой я хороший. Неужели кто-то думает, что Тема пошел и пил в одну рожу? Но еще раз скажу, что через несколько часов у нас был отъезд в аэропорт. Никто тогда из нас не напивался. Может, грамм 100-150 употребили. Мы разве не люди? Что именно пили, уже не скажу. Потом попели в караоке. Вот и все.

— Как вы отнеслись к тому, что история всплыла спустя столько лет?

— Меня это удивило, поскольку ничего сверхъестественного тогда не было. Никаких мордобитий с участием девушек. Знаете, сколько таких ситуаций за десять лет в любом клубе происходит? Даже в нынешнем сезоне КХЛ, уверен, что-то подобное может всплыть. Те, кто знает, как проходит хоккейная жизнь, не удивятся. Бывает, дерутся между собой по пять раз за сезон — и ничего страшного.

22 февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча в Риге против местного «Динамо». По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и Анисин, отправились в бар, где Артемий ударил девушку. В интервью «Комсомольской правде» Назаров заявил, что Анисин пил в тот вечер сок.

(Михаил Зислис)

Полностью интервью Михаила Анисина читайте здесь