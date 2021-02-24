Анисин усомнился в словах Назарова о взятке в 40 тысяч долларов после инцидента с Панариным в Риге

Экс-форвард «Витязя» Михаил Анисин прокомментировал обвинения бывшего тренера подольского клуба Андрея Назарова в адрес нападающего Артемия Панарина.

— Приезжала ли полиция на место инцидента?

— Да, потом, когда мы уже спать пошли. Полицейские приехали и что-то выясняли. Но что толком уже и не скажу. Меня тоже к ним подводили и спрашивали, мол, я это сделал? Девушки сказали, что «нет, не он». По возвращению в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, провел воспитательную беседу на тему, что публичный человек должен уметь держать себя в руках, и оштрафовал.

— Откуда же взялась сумма в 40 тысяч долларов, о которой сказал Назаров?

— Не знаю, таких денег у нас быть не могло. Тогда мы зарабатывали 4-5 миллионов рублей за сезон.

22 февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча в Риге против местного «Динамо». По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и Анисин, отправились в бар, где Артемий ударил девушку. Позже, как говорил Назаров, Панарина забрала полиция — и, чтобы закрыто дело, за российского форварда заплатили взятку в 40 тысяч долларов.

(Михаил Зислис)

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