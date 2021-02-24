СКА подписал новый контракт с нападающим Спиридоновым
19:02
Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Егором Спиридоновым. Контракт будет действовать до окончания сезона-2021/22, сообщает сайт клуба.
Напомним, Егор Спиридонов перешел в СКА 28 мая прошлого года в результате обмена с «Амуром». Уже в статусе игрока армейцев форвард принял участие в молодежном чемпионате мира, а также вместе с российской сборной стал победителем Кубка Карьяла.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-prodlil-kontrakt-s-ieghorom-spiridonovym/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю