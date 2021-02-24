СКА подписал новый контракт с нападающим Спиридоновым

Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Егором Спиридоновым. Контракт будет действовать до окончания сезона-2021/22, сообщает сайт клуба.

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СКА подписал новое соглашение с нападающим Егором Спиридоновым.



Контракт будет действовать до окончания сезона 2021/22. pic.twitter.com/L1Dh63pZQV — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 24, 2021

Напомним, Егор Спиридонов перешел в СКА 28 мая прошлого года в результате обмена с «Амуром». Уже в статусе игрока армейцев форвард принял участие в молодежном чемпионате мира, а также вместе с российской сборной стал победителем Кубка Карьяла.