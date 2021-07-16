Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Новым генеральным директором «Салавата Юлаева» стал Ринат Баширов

10:58
Теги:

«Салават Юлаев» объявил о назначении Рината Баширова на пост генерального директора клуба.

Баширов будет заниматься формированием стратегии всей хоккейной вертикали клуба, а также общим руководством и контролем деятельности. Ранее 53-летний специалист был заместителем руководителя администрации Башкортостана и председателем совета клуба. Баширов является выпускником школы «Салавата Юлаева» 1985 года, он играл на позиции нападающего.

Прежний генеральный директор «Салавата Юлаева» — Александр Курносов останется в системе клуба. Он будет занимать пост исполнительного директора и отвечать за обеспечение функционирования организации и формирование состава команды вместе со спортивным блоком.

В сезоне-2020/21 «Салават Юлаев» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил «Ак Барсу» (счет в серии — 0-4).

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/generalnym-direktorom-hk-salavat-yulaev-naznachen-rinat-bashirov/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Вот это конфетка». Фигуристка Сотникова показала фото в купальнике
Жена Маркова о дисквалификации мужа после завершения карьеры: «Спасибо нашей системе!»
Пять лет назад Бердыев выбирал между сборной России и «Спартаком». Но вернулся в «Ростов»
Источник сообщил, что Овечкин не подпишет новый контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд