Новым генеральным директором «Салавата Юлаева» стал Ринат Баширов

«Салават Юлаев» объявил о назначении Рината Баширова на пост генерального директора клуба.

Баширов будет заниматься формированием стратегии всей хоккейной вертикали клуба, а также общим руководством и контролем деятельности. Ранее 53-летний специалист был заместителем руководителя администрации Башкортостана и председателем совета клуба. Баширов является выпускником школы «Салавата Юлаева» 1985 года, он играл на позиции нападающего.

Генеральным директором #HCSalavat назначен Ринат Баширов.



В ведении Рината Баширова будет формирование стратегии развития всей хоккейной вертикали, общее руководство и контроль деятельности.



Ринат Баширов — выпускник СДЮШОР «Салават Юлаев» (1985), позиция — нападающий. pic.twitter.com/yRxvGN4xL5 — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) July 16, 2021

Прежний генеральный директор «Салавата Юлаева» — Александр Курносов останется в системе клуба. Он будет занимать пост исполнительного директора и отвечать за обеспечение функционирования организации и формирование состава команды вместе со спортивным блоком.

В сезоне-2020/21 «Салават Юлаев» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил «Ак Барсу» (счет в серии — 0-4).