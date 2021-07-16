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«Спартак» продлил контракт с Дмитрием Вишневским

10:12
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«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Вишневским.

Новое соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на два года.

В сезоне-2020/21 Вишневский провел 36 матчей за «Спартак» и набрал 13 (5+8) очков.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/spartak-prodlil-kontrakt-s-dmitriem-vishnevskim/

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Иван Торопцев все материалы автора

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