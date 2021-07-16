«Спартак» продлил контракт с Дмитрием Вишневским

ХК «Спартак» подписал новый двухлетний контракт с защитником Дмитрием Вишневским!



? Предстоящий сезон станет для Дмитрия уже восьмым в составе красно-белых. На счету защитника 232 матча за «Спартак» в КХЛ и 54 набранных очка (16 голов + 38 передач).