«Спартак» продлил контракт с Дмитрием Вишневским
10:12
«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Вишневским.
Новое соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на два года.
ХК «Спартак» подписал новый двухлетний контракт с защитником Дмитрием Вишневским!— Spartak Moscow (@spartak_hc) July 16, 2021
? Предстоящий сезон станет для Дмитрия уже восьмым в составе красно-белых. На счету защитника 232 матча за «Спартак» в КХЛ и 54 набранных очка (16 голов + 38 передач).
В сезоне-2020/21 Вишневский провел 36 матчей за «Спартак» и набрал 13 (5+8) очков.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/events/spartak-prodlil-kontrakt-s-dmitriem-vishnevskim/
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