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«Ак Барс» не использовал около 170 миллионов рублей под потолком зарплат

13:15
«Татнефть Арена». Фото «Ак Барс» Зарплаты игроков «Ак Барса» в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»
«Татнефть Арена». Фото «Ак Барс»
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«СЭ» стали известны все зарплаты игроков основного состава «Ак Барса». По нашим данным, на данный момент общая ведомость клуба без учета игроков, не попадающих под потолок зарплат, составляет 727 миллионов рублей.

Самый дорогой хоккеист — канадский форвард Джордан Уил, который заработает 65 миллионов за сезон-2021/22.

Напомним, что потолок составляет 900 миллионов рублей.

В минувшем сезоне «Ак Барс» дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, где проиграл будущему победителю турнира «Авангарду» (3-4).

Зарплаты игроков «Ак Барса» в сезоне-2021/22. Фото "СЭ"
Зарплаты игроков «Ак Барса» в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

Инсайды о зарплатах в КХЛ. Переплата легионерам и крутая работа с молодежью — сколько получают игроки «Ак Барса»?

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Михаил Скрыль все материалы автора

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