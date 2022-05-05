Новичок «Ак Барса» Войнов хочет помочь команде выиграть Кубок Гагарина
Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов после перехода из московского «Динамо» заявил, что хочет помочь команде выиграть Кубок Гагарина.
«Рад быть частью клуба с крутой историей и высокими задачами. «Ак Барс» ставит перед собой большие цели, я знаком со многими ребятами в команде и знаю, что Казань — классный город. Очень хочу быть полезным команде, помогать побеждать в каждой игре и выиграть Кубок Гагарина», — приводит слова Войнова пресс-служба «Ак Барса».
5 мая стало известно об обмене 32-летнего Войнова и форварда Вадима Шипачева в «Ак Барс» на денежную компенсацию в «Динамо».
В прошлом сезоне Войнов провел 51 матч за «Динамо» и набрал 41 (10+31) очко при показателе полезности «-6».
Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22121
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