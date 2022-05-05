Форвард Вадим Шипачев уверен, что сможет быстро адаптироваться в «Ак Барсе»

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев после перехода из московского «Динамо» заявил, что будет стараться помочь казанцам достичь самые высокие цели.

5 мая стало известно об обмене 35-летнего Шипачева и защитника Вячеслава Войнова в «Ак Барс» на денежную компенсацию в «Динамо».

«Очень рад присоединиться к «Ак Барсу», клуб всегда ставит самые высокие цели, поэтому со своей стороны сделаю всё, чтобы помочь их достичь. Уверен, смогу быстро адаптироваться в Казани — я знаю, что это комфортный город для жизни, со многими ребятами пересекался по ходу своей карьеры. В «Ак Барсе» собирается хороший, амбициозный коллектив. Постараемся радовать болельщиков победами и добиваться максимальных результатов в каждом матче!» — приводит слова Шипачева пресс-служба «Ак Барса».

В минувшем сезоне Шипачев провел 59 матчей за «Динамо» в КХЛ и набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».

Шипачев является чемпионом мира-2014 в составе сборной России. Нападающий также становился обладателем золотой олимпийской медали в 2018 году.