Николишин считает, что пауза в чемпионате приведет к снижению уровня хоккея в КХЛ

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин заявил, что перерыв в чемпионате приведет к снижению уровня КХЛ.

«Это однозначно скажется! У нас и так не самый сильный чемпионат, а тут может получиться совсем уж бледный вид.

Любой тренировочный процесс подводится под что-то — под матчи, под результат. Поэтому многие команды сейчас планируют турниры, выставочные игры. Но я вообще не понимаю, как командам сейчас готовиться. К чему вообще? Когда возобновится чемпионат? Когда лига решит провести плей-офф? Вопросов больше, чем ответов, нет четких сроков. А ведь это тренировочный процесс очень кропотливый и тонкий. Неправильно выставишь нагрузку и подойдешь к матчам не в том состоянии, в котором должен был, из-за этого последуют поражения», — цитирует Николишина betON.