«Барыс» расторг контракт с нападающим Фрэттином

«Барыс» расторг контракт с нападающим из Канады

«Барыс» расторг контракт с нападающим Мэттом Фрэттином по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

В середине декабря 34-летний канадец покинул расположение клуба из-за рождения ребенка.

В текущем сезоне КХЛ он провел 33 матча, в которых набрал 9 (5+4) очков при полезности «минус 17».