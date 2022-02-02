«Барыс» расторг контракт с нападающим Фрэттином
«Барыс» расторг контракт с нападающим из Канады
«Барыс» расторг контракт с нападающим Мэттом Фрэттином по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.
В середине декабря 34-летний канадец покинул расположение клуба из-за рождения ребенка.
В текущем сезоне КХЛ он провел 33 матча, в которых набрал 9 (5+4) очков при полезности «минус 17».
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|64
|4
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|29
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|49
|28
|21
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|48
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|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
Результаты / календарь
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27.02
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -
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