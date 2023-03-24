Николишин: «С таким составом «Металлург» выступил провально»

Бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин считает провальным выступление магнитогорского «Металлурга» во втором раунде Кубка Гагарина.

«Как я и говорил, фарт «Магнитки» закончился в серии с «Автомобилистом», а больше предложить было нечего. Уральцы прошли в четвертьфинал во многом из-за стечения обстоятельств. Возможно, серия «Авангард» — «Авто» даже сложилась бы поинтереснее. С таким составом команда выступила провально. Очень много в мелочах и нюансах они проигрывали сопернику. Здесь и игра в обороне, и медленные защитники, и вообще по скорости было преимущество у «Авангарда», — приводит «РБ Спорт» слова Николишина.

«Металлург» уступил в серии «Авангарду» во втором раунде плей-офф КХЛ со счетом 0-4.