Заварухин — о легионерах «Автомобилиста»: «Никто не филонил, многие играли в плей-офф с травмами»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в комментарии «СЭ» рассказал, доволен ли отдачей собственных легионеров в плей-офф.
— У нас ребята смотрят на профессионализм тех же Брукса Мэйсека, Кертиса Волка, Ника Эберта. В этом году все легионеры показывали хороший уровень. Не было такого, что кто-то филонил. Многие играли в плей-офф с температурой и травмами. Никто не говорил, что не будет играть. Тот же Да Коста провел хороший сезон — это мастер, от которого всегда ждешь чего-то большего.
Волк вообще себя не жалеет. Кертис — красавчик! Всегда ходит в зал, занимается дополнительно. Иной раз спросишь у него: «Что-нибудь болит? Может, дать паузу?» В ответ всегда: «Нет-нет. Я буду играть». Вообще никаких вопросов.
— Этот плей-офф доказал, что Мэйсек и Да Коста — кубковые игроки?
— Мэйсек — боец, и я знаю это. У Стефана тоже получился хороший плей-офф. Конечно, они все равно способны на большее. Надеюсь, что если Да Коста останется, то он покажет еще более удачную игру. Если возвращаться к Бруксу, то он забил очень хорошие голы. К нему нет никаких вопросов.
«Металлург» завершил прошедший регулярный чемпионат КХЛ на пятом месте Восточной конференции с 83 очками в 68 матчах. В первом раунде плей-офф магнитогорская команда обыграла «Автомобилист» в серии со счетом 4-3, а после всухую проиграла «Авангарду» в четвертьфинале.
Полное интервью с Николаем Заварухиным читайте на сайте «СЭ»
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|24.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -