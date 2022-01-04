Николишин о назначении Ротенберга главным тренером СКА: «Такое может быть только в России»
Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин отреагировал на новость о назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА.
«Меня уже не удивляет ничего, что происходит вокруг Ротенберга. Даже не хочу думать о том, к чему это приведет. Хоккейного за этим решением нет ничего. Такое возможно только в России», — цитирует «Чемпионат» Николишина.
Сегодня, 4 января СКА объявил о назначении Ротенберга на пост главного тренера и переводе Валерия Брагина, возглавлявшего команду полтора сезона, на должность старшего тренера. Роман Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4565581-nikolishin-o-naznachenii-rotenberga-glavnym-trenerom-ska-takoe-vozmozhno-tolko-v-rossii.html
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