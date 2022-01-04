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Отец Ротенберга о назначении сына главным тренером СКА: «Роман сделал выбор. Думаю, у него должно получиться»

Борис Ротенберг отреагировал на назначение сына главным тренером хоккейного СКА
12:21
Борис Ротенберг. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Борис Ротенберг. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал назначение своего сына Романа Ротенберга на пост главного тренера хоккейного клуба СКА.

«Это его выбор и ответственность. Он сделал свой выбор. Роман вырос в тренерской семье. Поэтому я думаю, у него должно получиться», — сказал Ротенберг «СЭ».

Роман Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды. Сегодня, 4 января СКА объявил о назначении Ротенберга на пост главного тренера и переводе Валерия Брагина, возглавлявшего команду полтора сезона, на должность старшего тренера.

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Владислав Флегонтов все материалы автора
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