Николай Заварухин: «Недоработали в концовке и получили гол»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:2).

— Сегодня был новогодний хоккей. Недоработали в концовке и получили гол, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Надо до конца доигрывать такие микромоменты. Вроде бы ничего не предвещало, все шло к ничье, но тут зарабатываем удаление и пропускаем. Отвратительный результат после этого, хотя моменты были. Шайба ходила по ленточке. Настраивали ребят, что соперник плотно играет в обороне. Говорили, что надо больше делать бросков от защитников, идти на ворота. Нужно было еще было еще больше бросать.