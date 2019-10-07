Николай Заварухин: «Еще летом думали, что Мнацян будет в составе команды, но серьезная болезнь победила хоккеиста»

Главный тренер «Сибири»Николай Заварухин подвел итог встречи с «Динамо» (1:0).

— Прежде всего хотел бы принести соболезнования всем родным и близким Самвела Мнацяна. Еще летом думали, что он будет в составе команды, но так сложилось, что серьезная болезнь победила хоккеиста. Пусть земля ему будет пухом, — цитирует тренера официальный сайт «Динамо».

Сегодня мы не имели права проигрывать. По игре команда где-то была немного тяжелее «Динамо» — соперник имел территориальное преимущество и бросал по воротам. Алексей Красиков здорово сыграл, ребята подчищали за ним. Хочется отметить дебютный гол Алексея Яковлева — надеюсь, он будет прогрессировать дальше. Спасибо игрокам и болельщикам. Сегодня была дружная команда — здорово, что победили.

— Вызвали из Новокузнецка Глеба Зырянова. Когда стоит ждать его в составе?

— Он неплохо действовал в матчах в ВХЛ, поэтому решили дать ему шанс. Думаю, он выйдет на игру с «Барысом».

— Кажется, что Илья Морозов стал действовать раскованнее в этом сезоне. Это ваше пожелание?

— Он возмужал и добавил физически. У него есть определенный талант, поэтому я надеюсь, что из него выйдет добротный защитник.

Я бы хотел поблагодарить Владимира Васильевича Крикунова за доверие, когда он позвал меня в Нижнекамск, а затем в «Автомобилист». Его команда всегда выглядит мощно физически, играет в атакующий и яркий хоккей, но сегодня нам повезло — Алексей Красиков наш сыграл здорово.

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