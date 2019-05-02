Нападающий Николай Прохоркин поблагодарил СКА за время, проведенное в клубе. 2 мая 25-летний россиянин покинул питерскую команду, в которой выступал с 2016 по 2019 год.

​Ранее Прохоркин в интервью "СЭ" объявил об отъезде за океан и переходе в "Лос-Анджелес", который владеет правами на игрока в НХЛ.

– Огромное спасибо СКА за три года, что я провел в Петербурге. Хочу выразить огромную благодарность руководству и всей системе клуба. Я получил возможность играть в лучшем клубе страны, где созданы все условия для того, чтобы хоккеист думал только о хоккее, - цитирует Прохоркина Твиттер армейского клуба.

Для меня эти три года были лучшими в моей спортивной карьере. Золотая медаль на Олимпийских играх и Кубок Гагарина тому подтверждение. Я желаю клубу спортивных успехов и новых побед!

​Отдельное спасибо болельщикам – на льду и за его пределами я всегда чувствовал вашу невероятную поддержку, а заполненный Ледовый дворец навсегда останется в моем сердце. Это действительно были очень крутые три сезона!

Николай Прохоркин провел 162 игры за СКА и набрал 104 (48+56) очка.